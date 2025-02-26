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Вероятность столкновения с Землей астероида, способного уничтожить город, практически сведена к нулю

ESA: вероятность столкновения астероида YR4 с Землей упала до 0,001%
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The National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT)

Вероятность столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 в 2032 году снизилась до 0,001%. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 года. Его размеры оцениваются в 40–90 метров, что делает его достаточно крупным, чтобы уничтожить целый город в случае падения. Первоначальные расчеты показывали, что он мог столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года.

Астрономы со всего мира продолжили наблюдения, что позволило сузить область возможного удара. С каждым новым измерением вероятность столкновения уменьшалась, и теперь она практически исключена. В результате уровень угрозы по шкале Турино (Torino Impact Hazard Scale) был снижен с 3 до 0 (по 10-балльной шкале).

Даже если бы астероид угрожал нашей планете, человечество уже разработало первые меры защиты. В 2022 году миссия NASA DART успешно изменила траекторию астероида, врезавшись в него. Это доказало, что мы можем влиять на движение потенциально опасных объектов.

Астероид 2024 YR4 стал хорошим примером того, как современные технологии позволяют отслеживать угрозы и снижать риски. Однако, как отметил глава отдела планетарной защиты ESA Рихард Мойссл, «всегда есть пространство для улучшений».

Несмотря на минимальный риск, ученые продолжат наблюдение за 2024 YR4. В ближайшие месяцы его изучит телескоп Джеймс Уэбб, что поможет лучше понять его траекторию.

Ранее ученые разработали новый метод защиты Земли от астероидов.

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