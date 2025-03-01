Стало известно о последствиях возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может вызвать метеоритный дождь на Земле

Возможное столкновение через несколько лет астероида 2024 YR4 с Луной может спровоцировать взрыв и последующий метеоритный дождь на Земле. Об этом астроном Леонид Еленин рассказал ТАСС.

Специалисты полагают, что астероид 2024 YR4 может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. Вероятно также его столкновение с Луной. Однако более точные прогнозы пока получить невозможно. Орбита астероида станет известна только в 2028 году.

«Энергия взрыва астероида 2024 YR4 оценивается в 7-8 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно в 20 раз больше, чем мощность взрыва Челябинского метеорита», — рассказал Еленин.

До этого Европейское космическое агентство (ESA) сообщало, что вероятность столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 в 2032 году снизилась до 0,001%.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 года. Его размеры оцениваются в 40–90 метров, что делает его достаточно крупным, чтобы уничтожить целый город в случае падения.

Ранее был разработан новый метод быстрой оценки дистанции до астероидов.