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Разработан новый метод быстрой оценки дистанции до астероидов

TAJ: создана технология определения расстояния до астероида с точностью 97%
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Дьюка предложили метод, позволяющий значительно быстрее определять расстояние до астероидов. Это поможет рассчитывать их орбиты и оценивать риски столкновений. Исследование опубликовано в научном издании The Astronomical Journal (TAJ).

Сегодня технологии позволяют отслеживать крупные астероиды в главном поясе астероидов, но более мелкие объекты диаметром 100–200 метров остаются сложными для обнаружения. Несмотря на меньшие размеры, они могут вызвать масштабные разрушения при столкновении с Землей.

В новом исследовании команда использовала технику топоцентрического параллакса, основанную на вращении Земли.

«Когда астероиды наблюдаются в короткие временные промежутки, основная неопределенность в расчете их орбит связана с расстоянием до них», — объяснили авторы открытия.

Новый метод позволил определить расстояние до астероида всего за одну ночь наблюдений, что значительно ускоряет процесс.

Технологию протестировали как на синтетических данных, так и на реальных наблюдениях. В тестах с синтетическими данными метод показал точность до 98,7% для астероидов, находящихся на расстоянии около 0,3 астрономических единиц (а.е.) от Земли. Реальные наблюдения двух астероидов подтвердили эффективность метода, хотя точность оказалась немного ниже — около 97%.

Исследователи считают, что их метод может быть успешно применен с использованием данных обсерватории Веры Рубин (VRO), которая начнет работу в 2025 году. VRO будет сканировать небо Южного полушария Земли каждые несколько ночей, что позволит обнаруживать даже небольшие астероиды.

Ученые также отметили, что использование нескольких обсерваторий в разных точках Земли может еще больше повысить точность измерений. Это особенно важно для отслеживания околоземных объектов, которые могут представлять угрозу для нашей планеты.

Ранее астрономы предупредили о риске столкновения с Землей или Луной астероида YR4 в 2032 году.

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