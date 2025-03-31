Пять вспышек класса М зафиксировали на Солнце

На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек предпоследнего класса М. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По данным ИПГ, первая вспышка класса М1.4 произошла 30 марта в 00:38 мск. Ее продолжительность составила 33 минуты. Позднее ученые зафиксировали еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

В институте отметили, что все вспышки произошли в группе пятен 4048.

28 марта на восточном краю Солнца произошла мощная вспышка высшего класса X1.1. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, это первая вспышка класса X за последний месяц — предыдущая была зафиксирована 23 февраля.

23 марта специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. По данным ученых, степень возмущенности магнитного поля Земли находилась на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга, состоящей из пяти показателей.

Ранее в РАН предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре.