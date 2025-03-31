Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек

Пять вспышек класса М зафиксировали на Солнце
close
Shutterstock

На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек предпоследнего класса М. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По данным ИПГ, первая вспышка класса М1.4 произошла 30 марта в 00:38 мск. Ее продолжительность составила 33 минуты. Позднее ученые зафиксировали еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

В институте отметили, что все вспышки произошли в группе пятен 4048.

28 марта на восточном краю Солнца произошла мощная вспышка высшего класса X1.1. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, это первая вспышка класса X за последний месяц — предыдущая была зафиксирована 23 февраля.

23 марта специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. По данным ученых, степень возмущенности магнитного поля Земли находилась на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга, состоящей из пяти показателей.

Ранее в РАН предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами