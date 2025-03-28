На Солнце произошла мощная вспышка класса X, но для Земли она не опасна

Мощная вспышка высшего класса X1.1 произошла на восточном краю Солнца, но она не представляет опасности для Земли. Об этом РИА Новости сообщил Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученого, событие зарегистрировано 28 марта. Это первая вспышка класса X за последний месяц — предыдущая была зафиксирована 23 февраля.

«Выброс энергии произошел в области, не направленной в сторону нашей планеты, поэтому риска геомагнитных возмущений нет. Вспышки класса X — самые мощные в нашей классификации. Однако их влияние зависит от локализации. В данном случае Земля вне зоны воздействия», — пояснил Богачев.

21 марта специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась магнитная буря слабой интенсивности (G1 — G2).

В прошлый раз магнитная буря обрушилась на Землю 13 марта. Исследователи отмечали, что наблюдают ухудшение геомагнитной обстановки, вызванное увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты.

11 марта специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности — М.

Ранее на видео попал самый крупный выброс плазмы на Солнце в этом году.