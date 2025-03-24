В РАН предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре

Вечером во вторник, 25 марта, на Земле ожидается магнитная буря класса G2, вероятность возмущений составляет 70–80%. Об этом в интервью агентству городских новостей «Москва» заявил профессор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Ожидаются возмущения слабого уровня G2. Причиной этих возмущений является рост скорости солнечного ветра из корональной дыры», — заявил он.

До этого жители разных регионов России в ночь на 23 марта смогли увидеть северное сияние. Так, разноцветные переливы в небе сфотографировали вблизи Екатеринбурга и в Ирбите. Помимо этого, природное явление сняли в Шепелево, над озером Раздолинским в Сосново, в поселке Лебяжье в Ленинградской области, в Алтайском крае.

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что на Землю обрушилась сильная магнитная буря класса G3, из-за которой россияне и наблюдали за красочным свечением в небе. Он отметил, что магнитная буря может продлиться еще сутки.

Ранее кардиолог Глезер назвала причины плохого самочувствия во время магнитных бурь.