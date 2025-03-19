Илон Маск изменил собственный прогноз по колонизации Марса

Маск о колонизации Марса: в лучшем случае через 20 лет

Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск изменил собственные прогнозы по колонизации Марса. Об этом он написал в соцсети X.

«В лучшем случае через 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30», — написал он.

Так глава SpaceX прокомментировал публикацию, в которой говорилось, что, по мнению Маска, через 20 лет на Марсе будут находиться миллион человек.

15 марта Маск заявил, что космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026 года. По его словам, если этот полет пройдет успешно, то высадка людей на красную планету может начаться уже в 2029-2031 годах.

Он отмечал, что корабли Starship могут полететь на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok в ноябре 2026 года. Путешествие между Землей и Марсом возможно раз в 26 месяцев, и в следующий раз такая возможность появится лишь в ноябре следующего года, объяснил предприниматель.

В начале февраля сообщалось, что Маск поддержал отправку экспедиции на Марс для исследования «квадратной структуры», обнаруженной на снимках NASA. Некоторые считают эту структуру «естественной», но конспирологи видят в ней доказательство существования инопланетной цивилизации.

Ранее в России предложили Маску вместе отправить космонавтов на Марс.