Трамп готов из собственного кармана оплатить сверхурочные астронавтам с МКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов из собственного кармана заплатить вернувшимся с Международной космической станции (МКС) американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору за сверхурочную работу. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает РИА Новости.

«Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана», — сказал лидер Соединенных Штатов после того, как его проинформировали о том, что астронавты не получали никакой оплаты за сверхурочную работу за все дополнительное время, проведенное на орбите.

5 июня 2024 года американцы Уилмор и Уильямс прибыли на МКС, рассчитывая вернуться на Землю уже 14 июня. Однако из-за технических неполадок с их космическим кораблем Starliner (отказ работы четырех двигателей, утечка гелия) миссия затянулась.

Несмотря на ситуацию, астронавты не стали жаловаться. Они с максимальной пользой ожидали своей отправки на Землю, выйдя в открытый космос и став официальными членами экипажа МКС, где остро не хватает персонала.

Ранее российский космонавт назвал срок восстановления застрявших на МКС американских астронавтов.