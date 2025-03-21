Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп готов из собственного кармана оплатить сверхурочные астронавтам с МКС

Трамп готов сам оплатить застрявшим на МКС астронавтам сверхурочную работу
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов из собственного кармана заплатить вернувшимся с Международной космической станции (МКС) американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору за сверхурочную работу. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает РИА Новости.

«Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана», — сказал лидер Соединенных Штатов после того, как его проинформировали о том, что астронавты не получали никакой оплаты за сверхурочную работу за все дополнительное время, проведенное на орбите.

5 июня 2024 года американцы Уилмор и Уильямс прибыли на МКС, рассчитывая вернуться на Землю уже 14 июня. Однако из-за технических неполадок с их космическим кораблем Starliner (отказ работы четырех двигателей, утечка гелия) миссия затянулась.

Несмотря на ситуацию, астронавты не стали жаловаться. Они с максимальной пользой ожидали своей отправки на Землю, выйдя в открытый космос и став официальными членами экипажа МКС, где остро не хватает персонала.

Ранее российский космонавт назвал срок восстановления застрявших на МКС американских астронавтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами