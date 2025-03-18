Пыль и неизвестная сумка. Застрявшие на девять месяцев астронавты вылетели на Землю

Космонавты Уилмор и Уильямс застряли в космосе на девять месяцев из-за поломки корабля. Они возвращаются на Землю вместе с американцем Хейгом и россиянином Горбуновым на корабле Илона Маска. Специалисты рассчитали, что в день полета ожидается благоприятная погода, что поможет дополнительно снизить возможные риски. Все четверо радостно сели в капсулу и уже летят по направлению к Земле.

Астронавты NASA Ник Хейг (командир), Бутч Уилмор, Сунита Уильямс и российский космонавт Александр Горбунов уже летят на Землю, рассказала пресс-служба NASA в социальной сети X.

«Экипаж миссии Crew-9 начал возвращение на Землю», — говорится в сообщении.

В NASA добавили, что их космический корабль SpaceX Crew-9 расстыковался с МКС 18 марта в 08:05 по Москве, они должны приводниться 19 марта в 0:57 по Москве.

Нашли пыль и сумку

18 марта выдалась крайне благоприятная погода. По данным The New York Times, специалисты на Земле решили обеспечить космонавтов дополнительной защитой, поэтому перенесли вылет на этот день, чтобы капсула могла опуститься в спокойные воды.

Команда облачилась в обтягивающие серые костюмы вместо белья, их надевают под скафандры. Внешние костюмы у членов экипажа белые. У всех четверых космонавтов хорошее настроение. Скафандры команды проверили на герметичность, с ними все в порядке.

NYT пишет, что незадолго до отправки Такуя Ониси из Японского космического агентства обнаружил пыль на уплотнителях люка. Дефект быстро исправили, чтобы сохранить герметичность уплотнителя. Также Ониси нашел какую-то неизвестную сумку. В управлении его попросили расположить вещь в другом месте. На МКС позже разберутся с ее содержимым, так как на станции все предметы должны быть учтены.

Возвращение на Землю

Незадолго до отправления четыре космонавта в скафандрах заняли свои места. Затем с помощью компьютера специалисты открепили крючки, которые связывали корабль с МКС, а через 1 час 40 минут после серии включений двигателя корабль оттолкнулся от станции.

Большую часть дня космонавты проведут в полете. Компьютерная система также помогает им управлять кораблем. В определенный момент капсуле нужно сделать серию запуска двигателя, снизить высоту и направиться к месту посадки во Флориде. Ожидается, что в 05:06 нижнюю часть корабля, которую называют багажником, сбросят. После этого необходимо запустить двигатель, что позволит капсуле войти в атмосферу Земли. Для защиты космонавтов в корабле есть специальный теплозащитный экран. В 05:53 у корабля откроются небольшие парашюты, а через минуты и основные парашюты. Они обеспечат мягкое приземление в воду у берега Флориды. На место прибудет спасательный корабль SpaceX, который заберет капсулу с космонавтами из океана.

Во время полета у космонавтов есть время, чтобы немного отдохнуть. Они могут включить сигнал «не беспокоить» на консолях.

50 лет опыта

Уилмор и Ульямс почти полвека работают в летной сфере, однако в космосе они были только три раза. Ульямс начала свою карьеру в качестве летчика-испытателя, а в 1998 году она стала работать с NASA. Уилмор также сначала был летчиком-испытателем, а в 2000 году перешел в NASA. Разница между их второй и третьей миссиями составила более десяти лет.

Ульямс почти побила рекорд Пегги Уитсон, проведя за все время своей работы в космосе 608 дней. В период текущей миссии она также дважды выходила в открытый космос, проведя там в сумме за все полеты 62 часа 6 минут — это рекорд среди женщин-астронавтов.

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5 июня 2024 года американцы Уилмор и Уильямс прибыли на МКС, рассчитывая вернуться на Землю уже 14 июня. Однако из-за технических неполадок с кораблем Starliner (отказ работы четырех двигателей, утечка гелия) миссия затянулась. В сентябре того же года к ним присоединились Горбунов и Хейг. С ними должны были прилететь еще двое астронавтов, но в итоге место освободили для возвращения застрявших американцев. Уильямс начала стремительно терять вес, из-за чего ее здоровье вызывало беспокойство. Однако вскоре в NASA заверили, что самочувствие всех членов экипажа находится под контролем, у них нет необходимости экстренно возвращаться на Землю. В целом, оставаться дольше шести месяцев на станции не принято, потому что потом у космонавтов могут ослабнуть мышцы. На них также постоянно воздействует космическая радиация, что повышает шанс развития онкологии.

Несмотря на ситуацию, Уилмор и Уильямс не стали жаловаться. Они с максимальной пользой ожидали своей отправки на Землю, выйдя в открытый космос и став официальными членами экипажа МКС, где остро не хватает персонала. Также во время новогодних праздников космонавты сделали оленя из подручных материалов. Дома Уильямс ждут две собаки.

Президент США Дональд Трамп просил главу SpaceX Илона Маска как можно скорее вернуть космонавтов домой. Они предположили, что прошлая администрация оставила людей в космосе по политическим причинам. В итоге команда возвращается именно на корабле Маска. Россия также предлагала свою помощь.