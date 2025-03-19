Космонавт Крикалев назвал срок восстановления застрявших на МКС американских астронавтов

Пилот-испытатель Сунита Уильямс и Барри Уилмор, застрявшие на МКС, будут восстанавливаться около двух месяцев, как после длинного полета, рассказал «Газете.Ru» герой России и СССР, космонавт Сергей Крикалев.

«Изменения, которые происходят на орбите, сначала идут быстро. То есть ты быстро теряешь вес, силу. Основные изменения происходит в первые три месяца, чуть меньше – в следующие три месяца, и еще меньше – в следующие три. Поэтому после длительного полёта реабилитация займет около двух месяцев», — рассказал космонавт.

Ранее стало известно, что проведшие в космосе 9 месяцев астронавты из НАСА возвращаются на Землю на капсуле SpaceX Dragon, который прилетел для смены экспедиции. Также СМИ писали о том, что пилот-испытатель Starliner Сунита Уильямс говорила, что разучилась ходить, сидеть и лежать во время видеозвонка со студентами средней школы Нидхэм в Массачусетсе.

«Люди действительно отвыкают от гравитации, это правда, но это не означает, что ее здоровью что-то угрожает. Я общался с ней лично и знаю, что она психологически сильная и технически грамотная, прошла много подготовок. Она была сильным спортсменом (плавание) и у нее был опыт длительных полетов, выходов в космос. Поэтому, когда ее назначили командиром, никто не возражал, потому что она опытный специалист. Есть люди, которые набирают вес в полёте, есть те, кто теряет. Есть определённый «коридор» по весу, изменения внутри которого является нормой. Уилмор тоже имеет опыт длительных полетов и этот опыт поможет ему восстановиться после возвращения», — рассказал Крикалев.

Космонавты попали в ситуацию, похожую на ту, которая произошла у Сергея Крикалева произошла в девяностые годы. Тогда он остался на вторую экспедицию. Одной из серьезных проблем, с которой сталкивались космонавты в прошлом, по словам Крикалева, является вымывание кальция из костей.

«Раньше специалисты не знали, как компенсировать этот процесс. Сейчас эта с этой проблемой научились бороться. Пока невозможно понять, что будет самым сложным в восстановлении Суниты Уильямс и Барри Уилмора. Их опыт как раз даст больше информации ученым о восстановлении после длительного полета», — отметил космонавт.

Ранее стало известно, что новый глава «Роскосмоса» назначит космонавта Крикалева своим заместителем.