Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым приводнился у побережья Флориды
close
NASA

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9 приводнился у побережья Флориды. Трансляция велась на сайте NASA.

В состав экипажа входит космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, а также астронавты Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Двое из них — Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня 2024 года в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. Они должны были пробыть на орбите до 14 июня. Однако из-за неисправности корабля их возвращение на Землю пришлось отложить.

Сначала сроки возвращения отодвинули до 18 июня, потом до 26 июня, а затем и вовсе на неопределенный срок. Позже в NASA приняли решение вернуть астронавтов на Землю в составе миссии Crew-9 весной 2025 года.

Незадолго до этого сообщалось, что корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно пристыковался к МКС с новым экипажем. Стыковка Crew Dragon со станцией произошла в ночь на 16 марта. Процесс завершился в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 7:04 мск). Таким образом, весь путь занял около 28 часов.

Ранее космонавт Крикалев назвал срок восстановления застрявших на МКС американских астронавтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами