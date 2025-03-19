Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9 приводнился у побережья Флориды. Трансляция велась на сайте NASA.

В состав экипажа входит космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, а также астронавты Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Двое из них — Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня 2024 года в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. Они должны были пробыть на орбите до 14 июня. Однако из-за неисправности корабля их возвращение на Землю пришлось отложить.

Сначала сроки возвращения отодвинули до 18 июня, потом до 26 июня, а затем и вовсе на неопределенный срок. Позже в NASA приняли решение вернуть астронавтов на Землю в составе миссии Crew-9 весной 2025 года.

Незадолго до этого сообщалось, что корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно пристыковался к МКС с новым экипажем. Стыковка Crew Dragon со станцией произошла в ночь на 16 марта. Процесс завершился в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 7:04 мск). Таким образом, весь путь занял около 28 часов.

Ранее космонавт Крикалев назвал срок восстановления застрявших на МКС американских астронавтов.