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Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС

Экипаж Crew Dragon с космонавтом Песковым после стыковки перешел на борт МКС
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NASA

Экипаж американского многоразового космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым перешел на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в аккаунте станции в социальной сети X.

«Члены команды SpaceX присоединились к команде МКС Exp 72 <...> в 00.35 по восточному времени (8.35 мск) в воскресенье, положив начало долгосрочной исследовательской миссии », — сказано в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно пристыковался к МКС. Стыковка Crew Dragon со станцией произошла в ночь на 16 марта. Процесс завершился в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 7:04 мск). Таким образом, весь путь занял около 28 часов.

На борту корабля находились четыре человека, включая Кирилла Пескова. Еще в экипаж вошли астронавты Николь Айерс и Энн Макклейн, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с Crew Dragon был осуществлен вечером 14 марта. Ракету-носитель отправили из Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди, расположенного в американском штате Флорида.

Ранее астронавт США назвала полет с российскими космонавтами привилегией.

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