Американский корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

NASA: Crew Dragon с российским космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Многоразовый космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на NASA.

Из материала следует, что стыковка Crew Dragon с МКС произошла в ночь на 16 марта. Процесс завершился в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 7:04 мск). Таким образом, весь путь занял около 28 часов.

На борту космического корабля находились четыре человека, включая российского космонавта Кирилла Пескова. Еще в экипаж вошли астронавты Николь Айерс и Энн Макклейн, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Изначально планировалось, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Crew Dragon состоится вечером 12 марта. Однако руководство SpaceX менее чем за час до старта отменило отправку космического корабля.

Позже в NASA рассказали, что компания приняла такое решение из-за неблагоприятных погодных условий. На траектории полета Crew Dragon прогнозировались сильный ветер и осадки.

В результате запуск Falcon-9 с Crew Dragon произошел вечером 14 марта. Ракету-носитель отправили из Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди, расположенного в американском штате Флорида.

Ранее российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что бы он сделал в случае встречи с инопланетянами.