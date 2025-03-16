Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

NASA: Crew Dragon с российским космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Многоразовый космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на NASA.

Из материала следует, что стыковка Crew Dragon с МКС произошла в ночь на 16 марта. Процесс завершился в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 7:04 мск). Таким образом, весь путь занял около 28 часов.

На борту космического корабля находились четыре человека, включая российского космонавта Кирилла Пескова. Еще в экипаж вошли астронавты Николь Айерс и Энн Макклейн, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Изначально планировалось, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Crew Dragon состоится вечером 12 марта. Однако руководство SpaceX менее чем за час до старта отменило отправку космического корабля.

Позже в NASA рассказали, что компания приняла такое решение из-за неблагоприятных погодных условий. На траектории полета Crew Dragon прогнозировались сильный ветер и осадки.

В результате запуск Falcon-9 с Crew Dragon произошел вечером 14 марта. Ракету-носитель отправили из Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди, расположенного в американском штате Флорида.

Ранее российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что бы он сделал в случае встречи с инопланетянами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами