Американский астронавт назвала полет с российскими космонавтами привилегией

Астронавт из США Трейси Дайсон, которая недавно вернулась с Международной космической станции (МКС) с космонавтами из РФ, назвала привилегией полет с российскими коллегами. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции NASA, сообщает РИА Новости.

«Было привилегией и удовольствием летать не один, а два раза с нашими российскими партнерами на борту их исторической ракеты «Союз» и их космического корабля, а также участвовать во всех их глубоких традициях посредством обучения, а также запуска и посадки», — сказала астронавт.

23 сентября на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Они сделали это на корабле «Союз МС-25».

Для Кононенко это был пятый полет — он стал первым человеком, который в общей сложности пробыл в космосе более тысячи суток и налетал 1111 суток. Чуб был на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на «Союзе МС-24». Сейчас космонавты являются рекордсменами по продолжительности одной миссии на МКС — 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз.

Ранее в «Роскосмосе» подтвердили продолжение совместных с NASA полетов к МКС.