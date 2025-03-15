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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС

NASA: корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым стартовал к МКС
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NASA/AP

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа миссии Crew-10 стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел в штатном режиме.

Кроме Пескова, в экипаж корабля включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Запуск Falcon 9 с кораблем Crew Dragon должен был состояться 12 марта, но менее чем за час до старта его отменили. Причиной стала проблема с гидравлической системой зажимного рычага наземной поддержки ракеты.

29 января владелец SpaceX, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что президент США Дональд Трамп обратился с просьбой скорее вернуть на Землю двух астронавтов, «застрявших на Международной космической станции». Маск подчеркнул, что SpaceX выполнит просьбу главы Белого дома. Бизнесмен добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена совершила «ужасный» поступок, «бросив» астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они находятся на МКС с июня 2024 года. Стартовавший Crew Dragon вернет их на Землю.

Ранее российский космонавт пообещал угостить инопланетян чаем с вкусняшками.

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