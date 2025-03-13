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В NASA рассказали о причинах отмены запуска миссии Crew-10 на МКС

NASA перенесло запуск миссии Crew-10 на МКС на сутки
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Joe Skipper/Reuters

Американское космическое агентство NASA сообщило о переносе запуска миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) почти на сутки. Заявление опубликовано на сайте агентства.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon должен был состояться 12 марта в 19:48 по восточному времени (13 марта в 02:48 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде, но менее чем за час до старта его отменили. Причиной стала проблема с гидравлической системой зажимного рычага наземной поддержки ракеты.

В NASA рассказали, что руководители миссии решили отменить попытку запуска в четверг, 13 марта, из-за сильного ветра и осадков, прогнозируемых на траектории полета Dragon.

«Запуск... должен состояться не ранее 19:03 пятницы 14 марта (15 марта в 2:03 мск)», — говорится в заявлении космического агентства.

Четыре члена экипажа Энн Макклейн, Николь Айерс, Такуя Ониси и Кирилл Песков будут доставлены на МКС для проведения исследований, демонстрации технологий и технического обслуживания в лаборатории микрогравитации.

В NASA отметили, что Crew-10 станет первым космическим полетом Пескова, который до своего отбора в отряд космонавтов был вторым пилотом самолетов Boeing 757 и 767 авиакомпаний Nordwind и Ikar. В агентстве также рассказали, что он имеет опыт прыжков с парашютом, тренировок в условиях невесомости, подводного плавания и выживания в дикой природе.

Ранее восьмой запуск Starship закончился для SpaceX неудачей из-за потери связи.

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