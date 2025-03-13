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SpaceX в последний момент отменила запуск миссии Crew-10 на МКС

SpaceX отменила запуск Crew Dragon менее чем за час до старта
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Chris O'Meara/AP

SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Об этом сообщается на странице космической корпорации в соцсети Х.

«Отмена сегодняшнего ночного запуска миссии Crew-10 на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon должен был состояться в 19:48 по времени Восточного побережья США (02:48 мск). Причины отмены старта не сообщаются.

При этом в SpaceX отметили, что этот космический корабль ранее доставил экипажи Crew3, Crew5 и Crew7 к МКС и на сегодняшний день провел в космосе более 525 дней.

7 марта сообщалось, что восьмой запуск корабля Starship закончился провалом, несмотря на успешное возвращение на стартовый стол первой ступени ракеты. Связь с кораблем была потеряна. Его обломки сгорели в верхних слоях атмосферы Земли.

Ранее стало известно о неудачной попытке Nokia позвонить с Луны.

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