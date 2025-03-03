В Минобороны сообщили об успешном выводе на орбиту космического аппарата

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата в интересах министерства обороны России на орбиту прошли в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Ракета стартовала 3 марта в 01:22 по московскому времени с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Какой космический аппарат попал в космос — не уточняется.

В Минобороны уточнили, что после старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.

В конце декабря ракета «Союз-2.1б» отправилась в космос с космодрома Байконур с пятым спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты прошло штатно. В госкорпорации отметили, что это был юбилейный — 2000-й пуск для ракет семейства Р-7. Первые пуски данного типа ракеты начались в 1957 году.

Позже обломки ступени этой ракеты упали в районе города Карпинска в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» в Плесецке стал последним в истории.