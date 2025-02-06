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В России больше не будут запускать ракету «Союз-2.1в»

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» в Плесецке стал последним в истории
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Министерство обороны РФ/Reuters

Ракета-носитель «Союз-2.1в» больше не будет использоваться при космических стартах. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, старт 5 февраля с космодрома Плесецк стал для ракеты-носителя этой модификации последним. Больше пусков «Союза-2.1в» не планируется.

5 февраля сообщалось, что боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

4 января министерство обороны сообщило, что космические войска Воздушно-космических сил России в 2024 году провели свыше 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что уровень подготовки российских космических войск находится на высоком уровне.

Ранее сообщалось о выводе на орбиту новых российских военных спутников.

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