Обломки ракеты упали на Свердловскую область

Обломки ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной 25 декабря с космодрома «Байконур», упали в районе города Карпинска в Свердловской области. Об этом сообщает паблик «Карпинск» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители сняли на видео падение частей ракеты.

«После падения в городе было слышно шесть раскатов грома», — сказал очевидец.

18 декабря власти Карпинска предупредили горожан о падении обломков ракеты. С 22 по 27 декабря им запретили появляться на территории в 20 км севернее поселка Кытлым, в 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 километрах поселка Сосновка, в 4-5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива. Также в пресс-службе горадминистрации сообщили, что падение частей ракеты может сопровождаться сильным грохотом и свечением в небе.

В среду «Роскосмос» сообщил, что ракета «Союз-2.1б» отправилась в космос с космодрома Байконур с пятым спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты прошло штатно. В госкорпорации отметили, что это был юбилейный — 2000-й пуск для ракет семейства Р-7. Первые пуски данного типа ракеты начались в 1957 году.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда человечество доберется до Марса.