С Байконура отправили двухтысячную ракету семейства Р-7

Ракета «Союз-2.1б» отправилась в космос с космодрома Байконур с пятым спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты прошло штатно.

Отмечается, что это был юбилейный — 2000-й пуск для ракет семейства Р-7. Первые пуски данного типа ракеты начались в 1957 году.

Спутник стал вторым «Ресурсом-П», запущенным с Байконура в этом году. С помощью запуска установки специалисты могут анализировать загрязнения на поверхности Земли, а также выявлять полезные ископаемые и оценивать состояние ледовой обстановки. Кроме того, анализ помогает обновлять топографические и навигационные карты.

23 декабря «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №5 установили на площадке №31 Байконура.

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