Воздушно-космические силы России запустили ракету с космодрома «Плесецк»

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Ракета стартовала 3 марта в 01:22 по московскому времени с космодрома оборонного ведомства РФ в Архангельской области. Она должна вывести на орбиту космический аппарат. О каком именно аппарате идет речь — не уточняется.

В конце декабря ракета «Союз-2.1б» отправилась в космос с космодрома Байконур с пятым спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты прошло штатно. В госкорпорации отметили, что это был юбилейный — 2000-й пуск для ракет семейства Р-7. Первые пуски данного типа ракеты начались в 1957 году.

Позже обломки ступени этой ракеты упали в районе города Карпинска в Свердловской области. По словам очевидца, после падения частей «Союз-2.1б» в городе было слышно шесть раскатов грома. В результате инцидента никто не пострадал. Власти Карпинска заранее предупредили горожан о падении обломков ракеты, которое может сопровождаться сильным грохотом и свечением в небе, и запретили им появляться в определенных районах.

Ранее сообщалось, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» в Плесецке стал последним в истории.