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Астероид размером с футбольное поле может столкнуться с Луной в 2032 году

НАСА: астероид YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году
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Thibaut Roger/University of Bern

Открытый недавно астероид 2024 YR4 размером с футбольное поле может столкнуться с Луной в 2032 году. Вероятность такого исхода составляет 1,7%, сообщается в официальном блоге американского космического агентства НАСА.

«По-прежнему сохраняется очень малая вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. В настоящее время эта вероятность составляет 1,7%», — говорится в публикации НАСА.

До этого в НАСА оценили риски столкновения астероида с Землей. Если ранее он считался одним из самых опасных для нашей планеты, то теперь не угрожает миру. В результате дополнительных наблюдений ученые пришли к выводу, что вероятность того, что астероид 2024 YR4 столкнется с Землей упала почти до нуля — 0,00005% (1 из 20000).

Астероид, размер которого оценивается от 40 до 100 метров, был обнаружен в декабре 2024 года. Ожидается, что он пройдет на расстоянии 167 тысяч миль (268 760 километров) от Земли в 2032 году, что ближе, чем орбита Луны. Несмотря на то, что космический объект больше не представляет никакой угрозы для нашей планеты, ученые планируют его детально изучить.

Ранее ученые назвали последствия столкновения Земли с 500-метровым астероидом.

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