Ученые резко изменили оценку риска столкновения Земли с крупным астероидом YR4

Space.com: астероид YR4 врежется в Землю с вероятностью 1 к 20000

Астероид 2024 YR4, который ранее считался одним из самых опасных для Земли, больше не угрожает нашему миру. Согласно последним данным NASA, вероятность его столкновения с планетой упала до нуля. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на заявление профессора Массачусетского технологического института (США) Ричарда Бинзела.

Профессор Бинзел разработал так называемую Туринскую шкалу для оценки угроз от околоземных объектов.

Обнаруженный в декабре 2024 года, астероид быстро привлек внимание ученых, достигнув уровня 3 по Туринской шкале с вероятностью столкновения 1 из 32. Однако дополнительные наблюдения, проведенные 23 февраля, позволили уточнить его орбиту и исключить любую возможность столкновения. Теперь 2024 YR4 имеет нулевой уровень опасности по Туринской шкале.

«Вероятность столкновения составляет 0,00005% (1 из 20000) для его пролета мимо Земли в 2032 году. Это нулевая вероятность, ребята!» — заявил Бинзел.

Астероид, размер которого оценивается в 50 метров, пройдет на расстоянии 167 тыс. миль (268760 километров ) от Земли в 2032 году, что ближе, чем орбита Луны. Хотя он больше не представляет угрозы, ученые планируют использовать эту возможность для детального изучения объекта.

Столкновение 50-метрового астероида с Землей может вызвать значительные разрушения в радиусе нескольких десятков километров. Эффект будет сравним со взрывом мощностью 10–30 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Ранее ученые понизили оценку вероятности столкновения Земли с астероидом YR4 до 1,5%.