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«Обогнали на десятки лет»: раскрыты причины лидерства РФ в атомной отрасли

Военный эксперт Анпилогов: в атомной отрасли Россия опередила Запад на десятилетия
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Павел Лисицын/РИА Новости

Россия в атомной отрасли «серьезно ушла в отрыв», опередив страны Запада на десятилетия. Сегодня по-настоящему независимые страны поручают именно российским специалистам строительство АЭС, как это происходит на примере Турции, поскольку до исследований такого уровня другие государства не дошли, заявил в беседе с Tsargrad.tv военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Президент РФ Владимир Путин до этого призвал в полной мере задействовать возможности атомной промышленности в обеспечении энергетической безопасности страны. Комментируя это заявление, Анпилогов назвал бесспорным лидерство России в атомной отрасли, подчеркнув, что такая ситуация формировалась долгие годы.

«Сейчас Россия очень серьезно ушла в отрыв, опередив западные страны на годы и даже десятилетия», — подчеркнул эксперт.

Сегодня только в РФ удалось частично реализовать замкнутый топливный цикл с применением изотопов из «реакторов-бридеров», добавил он. Речь идет о наработке новых делящихся элементов, которые затем используются в создании ядерной энергии цикл за циклом – российские специалисты сегодня приблизились к реализации этой сложной задачи, подчеркнул Анпилогов. По его словам, Япония, США и Франция в этих исследованиях не продвинулись, программы вынуждены были закрыть.

Сегодня только в России эксплуатируются плавучие атомные станции – например, «Академик Ломоносов», снабжающий электроэнергией дальневосточный арктический берег, отметил специалист. Он также напомнил о планах Турции доверить строительство трех станций – «Аккую», «Синоп» и «Стамбул» западным подрядчикам, которые начали затягивать процесс. В итоге проекты передали «Росатому». По мнению Анпилогова, это говорит о том, что, если у страны есть достаточный суверенитет, то АЭС она будет строить с Россией, а если нет, то, как это происходит в Финляндии или Чехии, с западными партнерами.

Напомним, в конце 2024 года в Турции завершили монтаж турбины на энергоблоке № 1 АЭС «Аккую». После предпусковых испытаний, включая испытания системы герметичных ограждений и систем безопасности, турбина будет готова к комплексным предпусковым операциям.

Россия ранее предложила Вьетнаму построить новую АЭС.

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