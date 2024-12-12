В Турции завершили монтаж турбины на первом энергоблоке АЭС «Аккую»

В Турции на энергоблоке № 1 АЭС «Аккую» завершен монтаж турбины, сообщается на сайте госкорпорации «Росатом».

К этому событию на площадку приехали министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«2024 год стал для АЭС «Аккую» годом не только серьезных вызовов, но и больших достижений. Сегодня мы стали свидетелями одного из ключевых событий на площадке – завершения монтажа турбины. Это необходимый шаг на большом пути к запуску энергоблока. Мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы в ближайшее время в Турции заработал первый атомный энергоблок», — сказал Лихачев.

По его словам, атомный энергоблок обеспечит стабильной низкоуглеродной энергией миллионы потребителей.

Также на мероприятии генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких доложил об основных этапах реализации проекта в 2024 году. Он рассказал о пусконаладочных работах на первом энергоблоке, степени готовности вспомогательных объектов, основных строительно-монтажных операциях, а также о планах на предстоящий год.

Так, что в этом году стартовали полномасштабные пусконаладочные работы на первом энергоблоке. При этом в реакторном отделении смонтировали все основное оборудование реакторной установки, а также провели подготовку к предпусковым испытаниям с загрузкой имитаторов ядерного топлива. Кроме того, была проведена сборка турбины, после чего турбоагрегат установили на валоповоротное устройство. Буцких отметил, что вал турбины впервые начал вращение на малых оборотах. Отмечается, что качеству сборки турбоагрегата эксперты дали высокую оценку.

«Успешное выполнение операции демонстрирует высокую техническую готовность турбины и вспомогательных систем к следующей ключевой стадии ввода блока в эксплуатацию – холодно-горячей обкатке реакторной установки», — говорится в сообщении.

На предстоящем этапе в машинном зале блока № 1 АЭС «Аккую» проведут предпусковые испытания, включая испытания системы герметичных ограждений и систем безопасности. После этого турбина будет готова к комплексным предпусковым операциям.