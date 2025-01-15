Россия предложила Вьетнаму построить новую АЭС

Россия предлагает строительство атомной электростанции (АЭС) «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме на основе двух энергоблоков. Об этом рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.
Россия предлагает Вьетнаму построить два блока ВВЭР-1200. Лихачев уточнил, что четыре таких блока работают в России, два — в Белоруссии. Кроме того, стройка таких объектов ведется в Турции, Венгрии, Египте, Китае и Бангладеш.
«Мы будем предлагать самую современную, самую безопасную, самую эффективную АЭС пока на основе двух атомных энергоблоков», — сказал он.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане.
В октябре министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры в Сеуле по возможному участию южнокорейских компаний в международном консорциуме по строительству атомной электростанции.
Ранее в правительстве Казахстана заявили, что страна учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС.