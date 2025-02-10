ВОЗ предупредила об опасности циркуляции коронавируса в мире

Циркуляция коронавируса SARS-CoV-2 среди людей и животных грозит появлением новых опасных вирусов. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Глобальный риск для общественного здравоохранения, связанный с COVID-19, остается высоким», — говорится в докладе.

В ВОЗ отметили, что в настоящее время коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 значительно вырос. Однако его циркуляция продолжается на значительном уровне. По данным организации, об этом свидетельствует «процент положительных результатов тестов и отбор проб сточных вод».

Пандемия SARS-CoV-2 началась со вспышки в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания по всему миру.

Несколькими часами ранее международная команда ученых выяснила, что женщины имеют значительно более высокий риск развития длительного COVID по сравнению с мужчинами. Анализ данных более 12 тысяч человек, переболевших коронавирусом не менее чем за шесть месяцев до опроса, выявил, что у женщин вероятность столкнуться с длительными симптомами на 31% выше.

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