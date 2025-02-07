Врач рассказала, какие последствия COVID-19 наблюдаются до сих пор

Последствия COVID-19 ― актуальная тема для врачей всех специальностей. Наиболее значимый удар приходится на нервную систему, из популярных долгосрочных жалоб ― постоянная усталость, быстрая утомляемость, слабость, вялость, рассказала «Газете.Ru» Маргарита Дьяконова, врач Genotek Здоровья.

«Такие симптомы наблюдаются даже через 100 дней после появления первых признаков острой коронавирусной инфекции. Симптомы, наблюдаемые у пациентов после COVID-19, частично напоминают синдром хронической усталости: тяжелая «инвалидизирующая усталость», боль, нейрокогнитивные нарушения, нарушения сна, симптомы, указывающие на вегетативную дисфункцию, ухудшение общих показателей организма после незначительного увеличения физической и/или умственной нагрузки», — объяснила она.

В опубликованных исследованиях о воздействии COVID-19 на нервную систему отмечено, что обонятельная и/или вкусовая дисфункция также являются наиболее частыми неврологическими проявлениями у пациентов.

«Можно выделить отдельную категорию долгосрочных последствий COVID19 ― это ментальные нарушения. Пациенты испытывают «умеренные» симптомы долговременной тревоги и депрессии. Нарушения сна (в первую очередь бессонница) легкой степени также часто наблюдаются», — отметила врач.

Наравне с повреждением нервной системы, лидирующую позицию занимает и повреждение эндотелия сосудов, эндотелиальная дисфункция. Она может проявляться и повреждением мелких сосудов, что приводит к повреждению кожи ― поражение стенок мелких сосудов циркулирующими иммунными комплексами. Характер дерматологических проявлений при COVID-19 тоже многообразен. У одних пациентов могут быть высыпания в виде крапивницы, розового лишая Жибера, в виде токсидермии; у других — поражения пальцев ног в виде обморожения, у третьих — трофические нарушения. Не всегда изменения на коже сопровождаются неприятными ощущениями, то есть зуда, дискомфорта может и не быть.

«Даже после выздоровления повышенная системная воспалительная и прокоагулянтная активность могут сохраняться долгое время, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям в долгосрочной перспективе. Это повышенная частота тромбоэмболических осложнений, включая тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен», — сказала медик.

Желудочно-кишечные заболевания часто обнаруживаются у пациентов после перенесенного COVID-19. Наиболее распространенными симптомами являются диарея, тошнота, рвота и боль в желудке. Распространение этих симптомов обусловлено тем, что рецепторы к вирусу экспрессируются на кишечных энтероцитах, что делает их уязвимыми для атаки SARSCoV-2. В исследованиях сообщалось о пациентах с COVID-19 с различной степенью дисфункции печени. Повреждение печени в первую очередь проявляется повышением уровней аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и билирубина в анализах.

«Самое популярное и долгосрочное последствие после COVID19 ― это выпадение волос. До 49% пациентов, перенесших COVID, обращаются к врачам по поводу выпадения волос. Период жизни волоса занимает примерно от 2 до 6 лет. COVID-19 приводит к сокращению фазы активного роста (анагена), вследствие чего преждевременно начинается фаза телогена (выпадения волос). Это очень распространенная причина телогеновой алопеции. Она встречается после психоэмоционального стресса, лихорадки, которая является частым симптомом COVID-19. При высокой температуре тела цитокины приводят к преждевременной гибели кератиноцитов. У некоторых людей само наличие пандемии вызвало бурный эмоциональный стресс и страх заразиться, хотя заболевания им избежать удалось. В итоге, примерно через 3-4 месяца после провоцирующего фактора пациенты начинают замечать клочья волос при мытье и расчесывании. Чаще всего выпадение прекращается само собой, и волосы самостоятельно восстанавливаются в течение полугода — девяти месяцев. По мере отрастания, станут заметны короткие волосы одинаковой длины по линии роста», — резюмировала она.

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