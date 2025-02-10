Ученые выяснили, почему женщины подвержены более высокому риску заражения COVID-19

Международная команда ученых выяснила, что женщины имеют значительно более высокий риск развития длительного COVID по сравнению с мужчинами. Работа опубликована в журнале JAMA Netw Open.

Анализ данных более 12 тысяч человек, переболевших COVID-19 не менее чем за шесть месяцев до опроса, выявил, что у женщин вероятность столкнуться с длительными симптомами на 31% выше.

Этот разрыв становится особенно заметным среди женщин среднего возраста. В группе 40-54 лет риск развития длительного COVID оказался на 48% выше, чем у мужчин той же возрастной категории. Среди женщин старше 55 лет разница составляла 34%. При этом в возрастной группе 18-39 лет значительных различий между полами не наблюдалось.

Исследователи предполагают, что важную роль в этом феномене могут играть различия в работе иммунной системы. У женщин изначально более активный иммунный ответ, что может способствовать более тяжелому и длительному воспалению. Также важную роль играет гормон эстроген, который регулирует иммунную активность. Снижение его уровня в периоды перименопаузы и менопаузы может повышать риск длительных последствий COVID-19.

Кроме того, авторы работы обращают внимание на схожесть длительного COVID с аутоиммунными заболеваниями, к которым женщины предрасположены в большей степени. Исследования показывают, что у пациентов с длительным COVID могут вырабатываться аутоантитела, атакующие собственные клетки организма, что усугубляет симптомы.

По мнению ученых, полученные данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований механизмов развития длительного COVID и поиска более эффективных методов его лечения, особенно с учетом возрастных и половых различий в рисках.

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