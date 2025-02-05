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С «Плесецка» успешно запустили ракету с военными спутниками

Ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутниками МО РФ запущена с космодрома «Плесецк»
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Минобороны России

Ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутниками министерства обороны России стартовала с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«5 февраля 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — сообщили в Минобороны.

В 2024 году Космические войска Воздушно-космических сил России провели свыше 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.

При выполнении задач на боевом дежурстве выполнено более 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время разрабатываются командно-измерительные системы нового поколения для переоснащения отдельных комплексов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Ранее сообщалось о выводе на орбиту новых российских военных спутников.

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