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Военные спутники после старта «Ангары-1.2» выведены на целевые орбиты

МО РФ: спутники после старта «Ангары-1.2» выведены на целевые орбиты

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Роскосмос

Министерство обороны России сообщило, что космические аппараты после старта «Ангары-1.2» выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС).

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Ракета была взята на сопровождение средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты.

Отмечается, что с аппаратами поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно.

Утром во вторник, 17 сентября, с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили ракету-носитель легкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками. Ангара-1.2» предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонны, на солнечно-синхронную орбиту — до 2,4 тонны.

Ранее был назван срок запуска спутника «Кондор-ФКА».

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