Минобрнауки предложило направить почти 47 млрд рублей на проекты класса «мегасайенс»

«Ведомости»: финансирование проектов класса «мегасайенс» может вырасти на 10%

Минобрнауки России предложило направить на проекты класса «мегасайенс» 46,8 млрд рублей, увеличив их бюджетное финансирование на 10%, до 496,7 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Такая поправка связана с продлением сроков создания установок и индексацией на прогнозную инфляцию, отмечает издание. Объем финансирования программы по созданию проектов класса «мегасайенс», учитывая внебюджетные средства, в 2019–2032 годах превысит 499,9 млрд рублей.

В публикации говорится, что срок создания источника синхротронного излучения поколения 4+ ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» сдвинут до 31 декабря 2025 года, а срок модернизации Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения перенесен до 31 декабря 2028 года.

Кроме того, до 31 декабря 2026 года сдвинули изготовление исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (Гатчина).

Мегасайенс-проекты — это сверхмощные научные комплексы для уникальных исследований в области физики, химии, медицины и материаловедения.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин поручил выделить денежные средства для создания научно-образовательных центров мирового уровня и реализации федеральных научно-технических программ до 2030 года. Правительство должно обеспечить финансирование программ развития генетических технологий, синхротронных и нейтронных исследований и поддержать кооперацию «образовательных организаций высшего образования, научных организаций и производственных предприятий».

Ранее российских светил науки призвали трудиться в боевом режиме.