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Путин поручил выделить средства на научные центры мирового уровня

Путин поручил к сентябрю выделить средства на научные центры мирового уровня

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Российский кабмин должен к 1 сентября выделить денежные средства для создания научно-образовательных центров мирового уровня и реализации федеральных научно-технических программ до 2030 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

Правительство должно обеспечить финансирование программ развития генетических технологий, синхротронных и нейтронных исследований и поддержать кооперацию «образовательных организаций высшего образования, научных организаций и производственных предприятий».

Также кабмин должен довести выделенные на национальные проекты средства до регионов страны.

Кроме того, Путин поручил сформировать федеральный проект «Россия в мире», который будет направлен на продвижение традиционных российских ценностей за рубежом.

6 июля Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников спецоперации на Украине к воспитательной работе с детьми и молодежью во всех регионах РФ.

Ранее Мишустин определил, кто будет курировать национальные цели развития.

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