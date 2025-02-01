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Мурашко заявил о прорывных результатах в области онкологии

Мурашко: нацпроект «Здравоохранение» обеспечил прорывные результаты в онкологии
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в России достигнуты значительные успехи в области онкологии. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на церемонии вручения премии «Будем жить» сообщил, что одногодичная летальность среди больных снизилась на 22%, а пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 10%, передает ТАСС.

«Национальный проект «Здравоохранение» позволил добиться прорывных результатов и закрепить положительные изменения в оказании медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями», — отметил Мурашко.

23 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые в России планируют создавать модели онкологических заболеваний для создания против рака персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака груди и поджелудочной железы.

В конце декабря врач-онколог, консультант платформы Resymon (приложение для сбора данных о самочувствии онкопациентов) Магомед Сулиманов заявил, что разработки в области онкологии в России развиваются ударными темпами, и сегодня усилия ученых направлены на внедрение персонализированной онкологии, которую называют «Онкологией XXI века».

Ранее названы популярные мифы о раке, в которые все еще верят россияне.

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