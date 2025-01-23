Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создадут вакцины против рака груди и поджелудочной железы

Гинцбург: в РФ хотят создавать вакцины против рака груди и поджелудочной железы
close
Depositphotos

Ученые в России планируют создавать модели онкологических заболеваний для создания против рака персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака груди, поджелудочной железы и почему. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, испытания вакцин могут стартовать уже в конце 2025 года или в начале 2026 года. Гинцбург отметил, что если объемы финансирования останутся такими, как планировалось, то разработка препаратов будет проходить интенсивно.

«Мы начнем очень интенсивно параллельно с меланомой, где все отработано, делать другие модели онкологических заболеваний для того, чтобы была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких. Далее некоторые разновидности рака почек, рак поджелудочной железы и рак груди», — пояснил Гинцбург.

6 января генеральный директор НМИЦ радиологии и главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что в России появились мошенники, которые за деньги предлагают якобы участие во «втором этапе» клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс».

Ранее сообщалось, что вакцину против колоректального рака начнут применять в РФ в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами