В России создадут вакцины против рака груди и поджелудочной железы

Гинцбург: в РФ хотят создавать вакцины против рака груди и поджелудочной железы

Ученые в России планируют создавать модели онкологических заболеваний для создания против рака персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака груди, поджелудочной железы и почему. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, испытания вакцин могут стартовать уже в конце 2025 года или в начале 2026 года. Гинцбург отметил, что если объемы финансирования останутся такими, как планировалось, то разработка препаратов будет проходить интенсивно.

«Мы начнем очень интенсивно параллельно с меланомой, где все отработано, делать другие модели онкологических заболеваний для того, чтобы была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких. Далее некоторые разновидности рака почек, рак поджелудочной железы и рак груди», — пояснил Гинцбург.

6 января генеральный директор НМИЦ радиологии и главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что в России появились мошенники, которые за деньги предлагают якобы участие во «втором этапе» клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс».

Ранее сообщалось, что вакцину против колоректального рака начнут применять в РФ в 2025 году.