Названы популярные мифы о раке, в которые все еще верят россияне

Диагностика и лечение онкологических заболеваний шагнули далеко вперед в последние годы. Однако все еще существуют мифы, которые вселяют панику в пациентов и мешают успешному лечению. Мария Заболотная, врач-онколог КДЦ «Медси», рассказала «Газете.Ru», когда стоит беспокоиться о наследственности, и почему не нужно бояться биопсии.

Первое заблуждение: передается ли рак по наследству?

«Онкологическое заболевание — это генетическая «поломка» на уровне клетки. Но передать злокачественные новообразования от родителей к детям нельзя — по наследству передаются только генетические мутации, которые могут привести к болезни. Стоит заметить, что такие случаи крайне редки — менее 10% случаев. В большей степени люди страдают онкологическими заболеваниями, которые развиваются в течение жизни из-за приобретенных мутаций. Тем не менее наследственность стоит рассматривать в том случае, если: среди ваших кровных родственников диагностировано два и более случаев рака; в семье есть человек, у которого рак был диагностирован в молодом возрасте (до 40 лет); в вашей семье встречались редкие виды опухолей, например, рак молочной железы у мужчины», — объяснила она.

Второй миф — можно ли заразиться раком?

«Такая теория все еще встречается в учебниках, но только в рамках исторической справки. Раком заразиться нельзя, но можно заразиться заболеванием, которое, не исключено, приведет к онкологическому заболеванию. Многие не знают, что рак — это не только следствие генетической мутации, но и результат прогрессирования других болезней. Чаще всего речь идет о вирусной инфекции, которая паразитирует в клетках — именно так со временем они становятся злокачественными. Как правило, это вирус папилломы человека, семейство вирусов герпеса и вирусы гепатита В и С. Для того, чтобы бороться с этими заболеваниями, нужно предпринимать профилактические меры. ВПЧ может предупредить вакцинация — в России девочкам и женщинам можно прививаться с 9 до 45 лет, мужчинам и мальчикам — с 9 до 26 лет. Также не стоит забывать о вакцинации от гепатита B, который встречается достаточно часто и приводит сначала к циррозу печени, а потом к развитию гепатоцеллюлярной карциномы», — отметила она.

Третий миф — механическое повреждение опухоли приводит к ее росту. Именно из-за этого мифа многие пациенты боятся биопсии, что осложняет процесс диагностики и лечения.

«Возможность опухоли распространяться и давать метастазы в лимфоузлы и отдаленные органы и ткани продиктованы свойством опухоли и постепенным накоплением в ней все большего количества мутаций. Прикосновение к опухоли или локальное тепло не являются теми факторами, которые способствуют приобретению более агрессивных свойств опухолевыми клетками. Поэтому повреждение новообразования во время биопсии и рост опухоли — это не связанные между собой процессы», — подчеркнула врач.

Четвертый миф — родинки превращаются в опухоль. Это одно из самых популярных заблуждений, с которым на прием к онкологу приходят здоровые люди.

«При этом важно понимать, что новообразования кожи — это самые частые опухоли. Однако все они, кроме меланомы, эффективно лечатся хирургическим путем или альтернативными способами. Меланома — чаще всего это не бывшая родинка, как уверены многие. Вероятность перерождения таких образований в злокачественную опухоль существует, но чаще речь идет о больших врожденных невусах (размеры которых превышают 20 см). Также риск перерождения родинки в меланому повышается с возрастом, особенно у мужчин старше 60 лет. В большинстве случаев меланома возникает на чистом, неизмененном участке кожи. Поэтому стоит обращать внимание на образования больше шести миллиметров, которых раньше не наблюдалось. Особенно это актуально для взрослых и пожилых людей — немногие знают, что у последних новых родинок в норме быть не должно. Если человек заметил на себе асимметричное образование с неровными краями, пятнистое, кровоточащее и быстрорастущее, то есть повод показать его онкологу», — заметила онколог.

Пятый миф — помогут ли онкомаркеры поставить диагноз на ранней стадии?

«Онкомаркеры – это специфические белки определенной ткани организма. Повышение количества этих белков может говорить о том, что в ткани что-то не так. Но они не специфичны для конкретного рака и не могут быть использованы для ранней диагностики. Нередки случаи, когда онкомаркеры в норме, а клинические признаки заболевания уже наблюдаются. Или, наоборот, онкомаркеры за пределами обычных показателей, но никаких симптомов онкологии не наблюдается. Поэтому данный анализ может назначить только лечащий врач при наличии какого-либо клинического проявления. Чаще всего их используют для пациентов, у которых диагноз уже установлен, чтобы контролировать, насколько эффективно идет лечение. Тревога за собственное здоровье часто толкает людей на самостоятельные поиски болезней. Анализы на онкомаркеры — достаточно затратный и при этом малоинформативный инструмент для ранней диагностики онкологического заболевания. Поэтому чаще всего это исследование назначают врачи для оценки динамики уже установленного заболевания», — подчеркнула врач.

Тревожность, ипохондрия и вера в ненаучные мифы не помогают предотвратить или победить заболевание. А вот четкий план действий «на случай чего» даже для здорового человека будет большим подспорьем. Каким он может быть, рассказала заместитель директора Департамента андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

«Соберите семейный анамнез, чтобы просчитать риски. Обратите внимание на болезни всех близких родственников, особенно если онкологическое заболевание им диагностировали в раннем возрасте. Исключите риски, на которые вы можете повлиять: лишний вес, недостаточную физическую активность, неправильное питание, алкоголь и никотин, загар без защиты кожи. Также существуют полисы онкострахования — доступные программы с обеспечением диагностики и лечения в клиниках-партнерах и полным сопровождением клиента, в том числе психологической поддержкой. Сделайте прививки от заболеваний, которые могут прогрессировать в рак (ВПЧ, например). Следите за изменениями в организме и регулярно проходите чекапы», — объяснила она.

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