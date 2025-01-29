Ученые РАН спрогнозировали исчезновение сотен языков к 2100 году

РАН: к 2100 году в мире могут исчезнуть 279 языков

Старший научный сотрудник Института языкознания РАН Юрий Коряков рассказал РИА Новости, что к 2100 году в мире могут исчезнуть 279 языков.

По его словам, за прошедшие годы XXI века в мире уже исчезло 88 языков, а в России — шесть.

«Получается, что в мире скорость (исчезновения языков. — «Газета.Ru») в нашем веке — почти 40 языков за 10 лет, а в России — 2,5 языка. То есть если даже сохранится скорость первой четверти XXI века, к 2100 году исчезнут еще 279 языков», — поделился ученый.

Коряков добавил, что в XX веке в мире исчезло 256 языков, в России — девять языков.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею о введении стипендий для преподавателей русского языка и литературы за рубежом.

По словам Путина, граждане других государств, которые преподают русский язык и продвигают российскую культуру за рубежом, зачастую находятся в сложных условиях. Поэтому стипендия будет для них весьма полезной.

Ранее Путин заявил о необходимости единого стандарта тестирования по русскому языку для иностранцев.