Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые РАН спрогнозировали исчезновение сотен языков к 2100 году

РАН: к 2100 году в мире могут исчезнуть 279 языков
close
Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Старший научный сотрудник Института языкознания РАН Юрий Коряков рассказал РИА Новости, что к 2100 году в мире могут исчезнуть 279 языков.

По его словам, за прошедшие годы XXI века в мире уже исчезло 88 языков, а в России — шесть.

«Получается, что в мире скорость (исчезновения языков. — «Газета.Ru») в нашем веке — почти 40 языков за 10 лет, а в России — 2,5 языка. То есть если даже сохранится скорость первой четверти XXI века, к 2100 году исчезнут еще 279 языков», — поделился ученый.

Коряков добавил, что в XX веке в мире исчезло 256 языков, в России — девять языков.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею о введении стипендий для преподавателей русского языка и литературы за рубежом.

По словам Путина, граждане других государств, которые преподают русский язык и продвигают российскую культуру за рубежом, зачастую находятся в сложных условиях. Поэтому стипендия будет для них весьма полезной.

Ранее Путин заявил о необходимости единого стандарта тестирования по русскому языку для иностранцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами