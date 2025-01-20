Российские ученые на шаг приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого применили новый метод, чтобы увидеть, что происходит в клетках, и выяснили, что обмен кальцием между ними укрепляет нейронные связи и поможет возвращать память. Об этом пишут «Известия».

Согласно статье, исследователи поместили нейроны в особый гель и растянули их в стороны, что сделало клетку в три раза больше.

«Полученные данные можно будет использовать для создания лекарств против болезни Альцгеймера и других патологий, связанных с нейродегенерацией (процессом отмирания нейронов. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов допустил, что результаты исследований помогут бороться с болезнями Хантингтона и Паркинсона, но отметил, что создание лекарств на их основе займет «не один десяток лет».

В начале января исследователи из Университета Торонто выяснили, что сильный стресс может негативно влиять на точность воспоминаний, заставляя нас путать безопасные ситуации с опасными. Все дело в том, что стресс меняет способ, которым память кодируется в мозге, активируя больше нейронов, чем обычно.

Ранее у людей с зависимостью от коротких видеороликов нашли аномалии в мозге.