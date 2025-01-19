У людей с зависимостью от коротких видеороликов нашли аномалии в мозге

Китайские ученые из Тяньцзиньского педагогического университета изучили воздействие компульсивного просмотра коротких видеороликов в TikTok и других онлайн-платформах но состояние мозга человека. Специалисты обнаружили изменения в работе нейронных цепей и самой структуре мозговой ткани, связанные с зависимостью от такого контента. Исследование опубликовано в научном журнале NeuroImage.

Зависимость от коротких видео характеризуется неконтролируемым потреблением короткого, персонализированного видеоконтента. Эта поведенческая модель связана с негативными физическими, психологическими и социальными последствиями, включая нарушение сна, эмоциональную дисрегуляцию и нарушения внимания и памяти.

В новом исследовании приняли участие 111 студентов в возрасте от 17 до 30 лет, все из которых были постоянными пользователями платформ коротких видео, таких как TikTok. Всех добровольцев тщательно проверили на отсутствие неврологических и психиатрических расстройств.

Для изучения неврологических аспектов зависимости от коротких видео ученые собрали данные визуализации мозга с помощью МРТ-сканирования.

Исследователи обнаружили структурные и функциональные аномалии в мозге людей с более высоким уровнем зависимости от коротких видео. Такие участники демонстрировали увеличенный объем серого вещества в орбитофронтальной коре и мозжечке — регионе, участвующем в обработке вознаграждения, принятии решений и эмоциональной регуляции.

Специалисты также наблюдали повышенную нейронную активность в нескольких регионах, включая дорсолатеральную префронтальную кору, заднюю поясную кору, височный полюс и мозжечок. Эти области участвуют в принятии решений, самореферентном мышлении и эмоциональной регуляции.

Повышенная активность в этих регионах предполагает, что зависимость от коротких видео может влиять как на систему вознаграждения мозга, так и на его способность регулировать внимание и эмоции. Например, это может отражать нарушение когнитивного контроля, в то время как вовлечение задней поясной коры указывает на сверхактивные самореферентные процессы, такие как постоянное сравнение с другими, увиденными в коротких видеороликах.

Исследование также выявило роль зависти как психологического фактора, связанного с зависимостью от коротких видео. Участники с более высоким уровнем зависти чаще сообщали о компульсивном просмотре видеороликов.

Открытие подчеркнуло уязвимость развивающегося подросткового мозга для поведенческих моделей, связанных с зависимостью от видеоконтента в соцсетях.

Ранее ученые узнали, что зависимость от нейросетей отучает людей критически мыслить.