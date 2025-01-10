Ученые выяснили, как стресс изменяет воспоминания

Исследователи из Университета Торонто выяснили, что сильный стресс может негативно влиять на точность воспоминаний, заставляя нас путать безопасные ситуации с опасными. Все дело в том, что стресс меняет способ, которым память кодируется в мозге, активируя больше нейронов, чем обычно. Работа опубликована в журнале Cell.

Эксперименты на мышах продемонстрировали, что стресс, испытываемый перед обучением, может усилить генерализацию воспоминаний. В отличие от контрольных мышей, которые реагировали только на угрожающие звуки, мыши, подвергнутые стрессу, реагировали на все похожие звуки.

Ученые связали это с увеличением размера групп нейронов, отвечающих за сохранение памяти. Это увеличение было вызвано снижением активности ингибирующих нейронов в миндалине.

Оказалось, что ключевую роль в процессе играют эндоканнабиноиды — вещества, регулирующие стрессовые и эмоциональные реакции. Стресс увеличивал их уровень, что ослабляло ингибирующие нейроны и приводило к избыточному включению других нейронов в память.

Используя фармакологические методы и генетическую модификацию, ученые смогли восстановить точность памяти у подвергнутых стрессу мышей. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения ПТСР и других расстройств, связанных с генерализацией воспоминаний.

«Наша работа показывает, как стресс влияет на кодирование воспоминаний, нарушая их точность», — отметила профессор Шина Джосселин, руководитель исследования. Она подчеркнула важность понимания механизмов памяти для создания эффективных способов терапии при нарушениях этой функции.

Ранее стало известно, как уровень стресса хозяина влияет на его собаку.