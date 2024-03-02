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Ученые заявили о шокирующей скорости ухода под воду восточного побережья США

PNAS Nexus: около 1 млн объектов оказались под угрозой затопления на востоке США

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Steven Senne/AP

Американские ученые из Технологического института Вирджинии выяснили, что крупные города на восточном побережье США уходят под воду с шокирующей скоростью. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Как показал анализ спутниковых снимков, с 2007 по 2020 год земля под Нью-Йорком, Балтимором, Норфолком и другими крупными населенными пунктами опускалась со средней скоростью до двух миллиметров в год. А в некоторых округах штатов Делавэр, Мэриленд, Южной Каролины и Джорджии темпы наступления моря на сушу оказались втрое выше названного показателя.

Согласно данным исследования, по меньшей мере 867 тыс. объектов недвижимости и критически важной инфраструктуры, включая шоссе, железные дороги, аэропорты, плотины и дамбы находятся под угрозой затопления.

Одним из наиболее быстро тонущих городов США оказался Чарльстон в Южной Каролине, где центр города находится всего в трех метрах над уровнем моря. Чарльстон опускается примерно на четыре миллиметра в год.

По словам ученых, в таких местах как Нью-Йорк просадке почвы способствует колоссальный вес расположенных на ней зданий. Авторы исследования надеются, что их открытие побудит власти принять меры по укреплению береговой линии.

Ранее ученые забили тревогу из-за резкого таяния шельфовых льдов Антарктиды.

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