Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 млн лет из-за быстрых темпов расширения Солнца. Об этом он сообщил на свой странице в соцсети X.

По его словам, Солнце взорвется через 5 млрд лет и Марс будет лучшим шансом человечества на выживание, однако само расширение может сделать Землю непригодной гораздо раньше.

До этого международная группа астрономов объявила об открытии двух экзопланет, вращающихся вокруг близлежащей звезды HD 101581. Новые инопланетные миры немного меньше Земли. По словам ученых, найденные планеты расположены в 41,7 светового года от нашей планеты. Планета HD 101581 b имеет радиус около 0,95 радиуса Земли, и приблизительно в 3,6 раза массивнее нашей планеты.

26 декабря американские ученые из Университета Райса пришли к выводу, что толстая кора южных возвышенностей Марса могла генерировать гранитные магмы и поддерживать обширные водоносные горизонты. Команда использовала передовые методы теплового моделирования для реконструкции термического состояния коры Красной планеты в Нойский и ранний Гесперидский периоды 3–4 млрд лет назад.

Ранее ученые нашли экзопланету рядом с ближайшей к Солнцу одинокой звездой.