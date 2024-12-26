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В коре Марса нашли признаки грунтовых вод и редких видов магмы

EPSL: южная кора Морса создавала гранитные магмы и обладала водоносными слоями
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Claus Lunau/Science Photo Library

Американские ученые из Университета Райса пришли к выводу, что толстая кора южных возвышенностей Марса могла генерировать гранитные магмы и поддерживать обширные водоносные горизонты. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Команда использовала передовые методы теплового моделирования для реконструкции термического состояния коры Красной планеты в Нойский и ранний Гесперидский периоды 3–4 млрд лет назад.

Модели показали, что регионы с толщиной коры более 50 километров испытали бы широко распространенное частичное плавление, производя фельзитовые магмы либо напрямую через дегидратационное плавление, либо косвенно через фракционную кристаллизацию промежуточных магм.

Более того, из-за повышенного теплового потока толстая кора южных нагорий поддерживала бы значительные водоносные горизонты грунтовых вод, простирающиеся на несколько километров под поверхностью.
«Толстая кора в южных нагорьях могла не только генерировать гранитные магмы без тектоники плит, но и создавать термические условия для стабильных подземных водоносных горизонтов — резервуаров жидкой воды — на планете, которую мы часто считали сухой и замерзшей», — объяснили исследователи.

Полученные результаты важны для оценки обитаемости Марса. Наличие жидкой воды и способность генерировать гранитные магмы, которые часто содержат необходимые элементы для жизни, позволяют предположить, что южные высокогорья Марса в прошлом могли быть более благоприятными для жизни, чем предполагалось.

Ранее ученые допустили, что под залежами вулканического пепла на Марсе могут скрываться следы воды и жизни.

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