Ученые открыли экзопланету рядом с ближайшей к Солнцу звездой-одиночкой

Международная группа астрономов из Испании, Швейцарии, Канады и других стран открыла экзопланету рядом со звездой Барнарда — ближайшей к Солнцу одиночной звездой. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Звезда Барнарда расположена в шести световых годах от Земли. Ближе нее находится только трехзвездная система Альфа Центавра. Благодаря своей близости звезда Барнарда служит основной целью в поиске экзопланет земного типа.

Используя Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории (VLT ESO) в Чили, команда выяснила, что вокруг звезды Барнарда вращается экзопланета, чья масса составляет примерно половину массы Венеры.

Ученые искали сигналы от возможных экзопланет в пределах обитаемой или умеренной зоны звезды Барнарда — диапазона, где жидкая вода может существовать на поверхности планеты.

Красные карлики, такие как звезда Барнарда, часто становятся целью астрономов, поскольку маломассивные каменистые планеты там легче обнаружить, чем вокруг более крупных звезд, подобных Солнцу.

Barnard b, как называют недавно открытую экзопланету, находится в двадцать раз ближе к звезде Барнарда, чем Меркурий к Солнцу. Она совершает оборот вокруг своей звезды за 3,15 земных суток и имеет температуру поверхности около 125°C.

Группа также нашла намеки на существования еще трех экзопланет рядом со звездой Барнарда и планирует провести дополнительные наблюдения осенью 2024 года.

Ранее ученые впервые обнаружили планету с «асимметричной» атмосферой.