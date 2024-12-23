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Рядом с соседней звездой нашли две похожие на Землю планеты

arXiv: в 41,7 светового года от Земли обнаружена пара каменистых экзопланет
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NASA, ESA, Leah Hustak (STSCI), Ralf Crawford (STSCI)

Международная группа астрономов объявила об открытии двух экзопланет, вращающихся вокруг близлежащей звезды HD 101581. Новые инопланетные миры немного меньше Земли. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Команда сделала открытие с помощью спутника NASA Exoplanet Survey Satellite (TESS), предназначенного для обнаружения планет за пределами Солнечной системы.

По словам ученых, найденные планеты расположены в 41,7 светового года от нашей планеты. Планета HD 101581 b имеет радиус около 0,95 радиуса Земли, и приблизительно в 3,6 раза массивнее нашей планеты.

Вторая планета HD 101581 c почти идентична Земле по размерам (0,99 земного радиуса), однако в 4,2 раза массивнее.

Астрономы отметили, что HD 101581 b и HD 101581 c почти наверняка непригодны для жизни из-за близкого расположения к своей звезде. Температура на поверхности миров составляет от 560°C до 473°C.

Группа отметила, что также обнаружила сигнал, исходящий от еще одной планеты из системы HD 101581. Если информация подтвердится, то этот пока неизвестный мир будет иметь радиус около 0,98 от земного и массу 3,6 массы Земли.

Ранее ученые нашли экзопланету рядом с ближайшей к Солнцу одинокой звездой.

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