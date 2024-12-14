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Ученые нашли возможный образец древнего языка Колхиды

Ученые тбилисского ISU полагают, что нашли первый образец древнего языка Колхиды

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Courtesy of Lagash Archaeological Project

Ученые тбилисского Государственного университета ISU допустили, что нашли первый образец древнего языка Колхиды. Об этом пишет РИА Новости.

Вероятный образец древнего языка обнаружили на табличке, найденной в озере Башплеми. Специалисты определили, что она состоит не из глины, как предполагалось ранее, а из базальта. На ней присутствуют около 60 символов текста, они не расшифрованы до сих пор.

Ученые не исключают, что на табличке зашифрованы данные о существовании тайны золотого руна. С датировкой этого артефакта пока возникают сложности.

Недавно на севере Египта у Александрии археологи нашли 337 монет с изображением Клеопатры, женский и мужской бюсты и руины храма древнегреческой эпохи IV в. до н.э.

На прошлой неделе ученые обнаружили в Турции вероятную гробницу прообраза Санта-Клауса. Археологи определили вероятное место захоронения Николая Чудотворца, также известного как Святитель Николай или Святой Николай в Анталье.

Ранее в Новой Москве обнаружили артефакты прошлых веков.

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