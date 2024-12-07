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Ученые обнаружили в Турции вероятную гробницу прообраза Санта-Клауса

TT: в турецкой Анталье найден саркофаг предположительно Николая Чудотворца

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Anadolu/Contributor/Getty Images

Археологи в Турции обнаружили вероятное место захоронения Николая Чудотворца, также известного как Святитель Николай или Святой Николай. Ученые извлекли из земли саркофаг в ходе продолжающихся раскопок в церкви Святого Николая в городе Демре в провинции Анталья. Об открытии сообщает местное издание Turkiye Today (TT) со ссылкой на информацию министерства культуры и туризма страны.

Николай Чудотворец — один из наиболее известных христианских святых. Он жил в IV веке нашей эры и был архиепископом древнего города Миры Ликийские. Святой Николай считается заступником детей и прообразом Санта-Клауса.

По словам исследователей, обнаруженный саркофаг длиной около двух метров изготовлен из известняка. Его нашли на глубине около двух метров под поверхностью.

Археологи приступили к детальному изучению наружной части погребального артефакта.

«Наша самая большая надежда — найти надпись на саркофаге. Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится», — сообщил журналистам руководитель раскопок, доцент Университета Хатая Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик.

Ученые отметили, что находка стала важным открытием как для науки, так и для религиозных общин. Она предлагает более глубокое понимание места последнего упокоения Святого Николая.

Ранее археологи нашли в Египте необычное захоронение знатной женщины в двойном саркофаге.

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