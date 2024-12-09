В Египте в ходе раскопок обнаружили монеты с Клеопатрой и бюст женщины в короне

На севере Египта у Александрии археологи нашли 337 монет с изображением Клеопатры, женский и мужской бюсты и руины храма древнегреческой эпохи IV в. до н.э. Об этом сообщает министерство по делам древностей республики.

«Среди заметных артефактов, которые были обнаружены, были небольшой бюст женщины из белого мрамора, носящей царскую корону, и сделанный из известняка бюст царя, носящего немес (царский головной убор в Древнем Египте. — «Газета.Ru»)», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мнения археологов о том, кем является женщина в короне, разделились: это могла быть сама Клеопатра или принцесса из династии Птолемеев.

«Также миссия обнаружила 337 монет, на некоторых из которых изображена царица Клеопатра VII, ряд ритуальных глиняных горшков, масляные лампы, горшки из известняка для хранения пищи и косметики, бронзовые статуэтки и амулет в виде скарабея», — добавило министерство.

На прошлой неделе ученые обнаружили в Турции вероятную гробницу прообраза Санта-Клауса. Археологи определили вероятное место захоронения Николая Чудотворца, также известного как Святитель Николай или Святой Николай, и в ходе продолжающихся раскопок в его церкви в городе Демре в провинции Анталья извлекли из земли саркофаг.

Ранее дошкольник обнаружил редкое орудие последних неандертальцев на берегу моря.