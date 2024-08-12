В Новой Москве обнаружили артефакты прошлых веков

Более 100 ценных находок было обнаружено на выявленном объекте археологического наследия «Селище Подосинки I», расположенном на территории района Краснопахорский в ТиНАО. Специалисты нашли медные монеты, перстни-печатки, нательные кресты и предметы быта: фрагменты керамической посуды, ножи, точильные камни и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба правительства Москвы.

Большинство артефактов эксперты относят к XIV–XV векам. Несколько предметов датированы XIX столетием.

Также обнаружены следы от различных ям и сооружений — погреба, столбовые и хозяйственные ямы, ледники для хранения продуктов и даже очаг в одном из сооружений.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, территория Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) сильно отличается от исторического центра столицы.

«Культурный слой здесь гораздо меньше, а площадь — больше. В центре Москвы находки могут встретиться на глубине до семи метров. На археологических объектах в ТиНАО специалисты обнаруживают артефакты всего на уровне 20-40 сантиметров от поверхности земли», — рассказал Алексей Емельянов.

Он отметил, что территория Новой Москвы недостаточно изучена археологами, поэтому все находки очень важны и существенно обогащают знания о том, как шло освоение этих земель.**

В Депкульте напомнили, что археологические исследования на объекте «Селище Подосинки I» начались в мае. Сейчас специалисты завершают свою работу. За это время они обнаружили большое количество предметов быта.

Среди них — инструменты для обработки дерева и глиняные пряслица (грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи).

Кроме того, были найдены жернова для перемалывания зерна, специальный инструмент для плетения лаптей, железный замок, топорик и подкова.

Также были найдены медные перстни, монеты, нательные крестики, пуговица, наперсток, а также застежка и игла.

Помимо этого, коллекцию артефактов пополнили железные наконечники стрел и фрагменты металлических женских украшений.

По мнению столичных археологов, находки свидетельствуют о том, что на территории селища Подосинки I в Средние века располагалось достаточно развитое поселение. По всей вероятности, здесь в XIV и XV веках существовала русская деревня.